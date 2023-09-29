سماء تبوك تودع آخر إطلالات القمر العملاق لعام 2023

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رصدت عدسة “واس”، مساء اليوم الجمعة، آخر إطلالات القمر العملاق لعام 2023 في سماء تبوك، حيث كان حجمة الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط، ويُسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة.
ومن جانبه، أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن استخدام مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات، هي تسمية “شعبية” تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهي الأشهُر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة إلى أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريبًا إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في وقت طور البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.
يُشار إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.