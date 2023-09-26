سماهر الرويلي من بائعة حديد إلى مطورة عقارية في طريف

سطرت مواطنة تدعى سماهر الرويلي قصة نجاحها في الاستثمار في أعمال البناء والمقاولات في محافظة طريف بالحدود الشمالية، حيث تحولت من بائعة حديد إلى مطورة عقارية.

تحدٍّ كبير

وقالت الرويلي في لقاء لها مع قناة العربية: إن دخولها لهذا المجال كان تحديًا كبيرًا لها، مشيرة إلى أنها كانت تعمل كاشيرة في مؤسسة بيع حديد، وخلال فترة عملها عرفت مقاسات الحديد في مختلف أعمالها والخرسانة والطوب وهنا جذبتها فكرة العمل في هذا المجال.

اقتحمت المخططات الهندسية

وتابعت أنها اقتحمت المخططات الهندسية من مرحلة الحفر إلى مرحلة التسليم، وأصبحت تشارك المستفيد في أدق التفاصيل داخل بيته من بداية الإشراف الهندسية إلى تسليم المستفيد بيت العمر.

خبرة كبيرة

ولفتت إلى أنها اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال وعرفتها بأدق تفاصيلها لذلك تنقلها للمستفيد حتى يكون في الصورة.