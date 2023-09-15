سن بايدن يثير قلق الأمريكيين والبيت الأبيض يعلق

الهلال يستعيد صدارة دوري روشن بخماسية في الرياض زلزال يضرب تشيلي بقوة 5.6 درجات قافلة طيف عزيز حلم أصبح حقيقة بحضور “المواطن” ابتكار أسرع سيارة إسعاف طائرة في العالم! دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول إغلاق مدينة درنة ومخاوف من انتشار الأمراض وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على مخاوف الأمريكيين بشأن عمر الرئيس جو بايدن، قائلة إن سن الثمانين هي اليوم بمثابة سن الأربعين.
وأضافت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن إظهار استطلاعات الرأي العام قلق الشعب بشأن عمر بايدن: سن الثمانين هي اليوم سن الأربعين، ألم تسمعوا بذلك؟.
وبحسب جان بيير، تثار مسألة عمر بايدن باستمرار، لكنه يظهر دائما كفاءة عالية، ويحقق نتائج هيهات للسياسيين الآخرين أن يصلوا إليها.
وقد أصبح بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة سناً في التاريخ. وغالبا ما يجد نفسه في مواقف محرجة، حيث يضيع وينزلق ويسقط. وهو يعتزم الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024.