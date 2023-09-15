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أكبر رئيس للولايات المتحدة سناً في التاريخ

سن بايدن يثير قلق الأمريكيين والبيت الأبيض يعلق

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
سن بايدن يثير قلق الأمريكيين والبيت الأبيض يعلق
المواطن - فريق التحرير

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علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على مخاوف الأمريكيين بشأن عمر الرئيس جو بايدن، قائلة إن سن الثمانين هي اليوم بمثابة سن الأربعين.

تعليق البيت الأبيض

وأضافت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن إظهار استطلاعات الرأي العام قلق الشعب بشأن عمر بايدن: سن الثمانين هي اليوم سن الأربعين، ألم تسمعوا بذلك؟.

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وبحسب جان بيير، تثار مسألة عمر بايدن باستمرار، لكنه يظهر دائما كفاءة عالية، ويحقق نتائج هيهات للسياسيين الآخرين أن يصلوا إليها.

وقد أصبح بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة سناً في التاريخ. وغالبا ما يجد نفسه في مواقف محرجة، حيث يضيع وينزلق ويسقط. وهو يعتزم الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024.

 

 

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