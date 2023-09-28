سيارات لوسيد ستنتشر حول العالم بختم صنع في السعودية

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أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن السيارات الكهربائية التي سينتجها مصنع لوسيد ستنتشر حول العالم وعليها ختم صنع في السعودية.
وبحسب العربية، أكد الفالح، خلال إعلانه عن أول مصنع للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، أن السعودية كانت أكثر بلد اختبر فيه صانعو السيارات إنتاجهم من الشرق للغرب.
وأضاف، أن هذه السيارات ستنتشر من شرق الصين إلى غرب القارة الأمريكية، متابعًا: بما أن الطلب سيزداد على هذه السيارات فسأكون أول عميل يطلب هذه السيارة.
وافتتحت شركة لوسيد، اليوم الأربعاء، مصنعها للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، ليكون الأول من نوعه في السعودية، وبقدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 155 ألف مركبة سنويًّا.
وكشف تقرير لصحيفة “Financial Times” أن السعودية تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًّا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن المملكة ستعمل على تعزيز قدرتها في هذه الصناعة لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم.
ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية “سير” والتي تسعى لطرح سياراتها في عام 2025 بالتعاون مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية “فوكسكون”.