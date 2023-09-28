Icon

تسمم جماعي في زفاف بالعراق بعد كارثة القاعة Icon ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض Icon إيلون ماسك ينشر لحظة سرقة متجر هواتف آيفون 15 Icon أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة Icon ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3 Icon اعتماد 18 مخططًا في الرياض خلال النصف الأول من 2023 Icon مصير العروسين بحريق حفل الزفاف المأساوي في العراق Icon جامعة نجران ضمن تصنيف التايمز للجامعات لأول مرة بتاريخها Icon سيارات لوسيد ستنتشر حول العالم بختم صنع في السعودية Icon نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الملك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أول مصنع للسيارات الكهربائية بالشرق الأوسط

سيارات لوسيد ستنتشر حول العالم بختم صنع في السعودية

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
سيارات لوسيد ستنتشر حول العالم بختم صنع في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن السيارات الكهربائية التي سينتجها مصنع لوسيد ستنتشر حول العالم وعليها ختم صنع في السعودية.

أول مصنع

وبحسب العربية، أكد الفالح، خلال إعلانه عن أول مصنع للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، أن السعودية كانت أكثر بلد اختبر فيه صانعو السيارات إنتاجهم من الشرق للغرب.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى فروع الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى فروع الخزف السعودي

لقطات لهطول أمطار غزيرة على الطائف

لقطات لهطول أمطار غزيرة على الطائف

وأضاف، أن هذه السيارات ستنتشر من شرق الصين إلى غرب القارة الأمريكية، متابعًا: بما أن الطلب سيزداد على هذه السيارات فسأكون أول عميل يطلب هذه السيارة.

وافتتحت شركة لوسيد، اليوم الأربعاء، مصنعها للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، ليكون الأول من نوعه في السعودية، وبقدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 155 ألف مركبة سنويًّا.

إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًّا

وكشف تقرير لصحيفة “Financial Times” أن السعودية تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًّا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن المملكة ستعمل على تعزيز قدرتها في هذه الصناعة لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم.

لوسيد تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل

ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية “سير” والتي تسعى لطرح سياراتها في عام 2025 بالتعاون مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية “فوكسكون”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء تدريجيًّا
السعودية اليوم

أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء...

السعودية اليوم
الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 93
السعودية اليوم

الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن...

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية...

حصاد اليوم
مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس
السعودية اليوم

مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس

السعودية اليوم
السعودية توقع برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
السعودية اليوم

السعودية توقع برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة...

السعودية اليوم
الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً باليوم الوطني الـ 93
السعودية اليوم

الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً...

السعودية اليوم
الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة
الرياضة

الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة

الرياضة
موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي
آخر الاخبار

موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي

آخر الاخبار