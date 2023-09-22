سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض

وثق مقطع فيديو متداول اختراق سيارة لواجهة إحدى الصيدليات بحي لبن بمدينة الرياض، وتحديدًا بشارع الخفجي؛ بسبب السرعة الزائدة أثناء القيادة.

تحطم درج الصيدلية

وأظهر الفيديو استقرار المركبة في مدخل الصيدلية في وضع مائل بعد صعودها على الرصيف الأمامي للصيدلية، حيث تحطم درج الصيدلية من قوة الاصطدام.

وأبان الفيديو حضور الإسعاف لمباشرة الحادث، وتجمع عدد من السيارات أمام الصيدلية بعد وقوع الحادث، فيما لم يتبين ما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات.

وأثار الفيديو تفاعل بين رواد منصة إكس، مطالبين بوضع حلول للحد من ظاهرة التهور في القيادة داخل الأحياء السكنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذرت سابقا، قائدي السيارات من خطورة القيادة بسرعة عالية داخل الأحياء السكنية، للحفاظ على سلامة الأرواح.

إرشادات المرور

ونصح المرور باتباع إرشادات السلامة عند القيادة في الأحياء السكنية وهي:

– تخفيف السرعة قدر الإمكان عند السير داخل الأحياء السكنية، للتمكن من التوقف بشكل سريع وتفادي وقوع الحوادث.

– القيادة بتركيز تام والانتباه الشديد خاصة عند السير في تقاطعات الأحياء السكنية لكثرة تعداد المشاة في هذه المناطق.