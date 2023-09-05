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بعضهم في حالة خطيرة

سيارة تقتحم مطعماً في تكساس وتصيب 23 شخصاً

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
سيارة تقتحم مطعماً في تكساس وتصيب 23 شخصاً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 23 شخصاً أصيبوا بجروح جراء حادث اقتحام سيارة لمطعم في ولاية تكساس الأميركية.

تفاصيل الحادث

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن سيارة اقتحمت مطعم دينيز في مدينة روزنبرغ بولاية تكساس صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة.

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وأكدت الشرطة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية، مضيفة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.

التحقيق في الحادث

وأضاف أن التحقيق في سبب الحادث لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

ونشرت الشرطة صورة من مكان الحادث، تظهر أن السيارة دخلت المبنى بشكل شبه كامل بعد انهيار جزء من الجدار الذي اصطدمت به.

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