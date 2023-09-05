وظائف في شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر نيابة عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة يكرّم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن غدًا انطلاق حصص اللغة الصينية بمدارس المدينة المنورة محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل الفاشينستا المتسببة في وفاة شخصين السعودية تنضم لاتفاقية البيع القضائي للسفن جامعة الأميرة نورة تعلن عن معرض للتوظيف بمشاركة 50 جهة حكومية المياه مثالًا.. اهتمام السعودية بحياة البشر يتجاوز حدود الوطن ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك سيارة تقتحم مطعماً في تكساس وتصيب 23 شخصاً الخطوط السعودية تعلن فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية
أعلنت الشرطة الأمريكية أن 23 شخصاً أصيبوا بجروح جراء حادث اقتحام سيارة لمطعم في ولاية تكساس الأميركية.
وأوضحت الشرطة في بيان لها أن سيارة اقتحمت مطعم دينيز في مدينة روزنبرغ بولاية تكساس صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة.
وأكدت الشرطة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية، مضيفة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.
وأضاف أن التحقيق في سبب الحادث لا يزال مستمرا حتى اللحظة.
ونشرت الشرطة صورة من مكان الحادث، تظهر أن السيارة دخلت المبنى بشكل شبه كامل بعد انهيار جزء من الجدار الذي اصطدمت به.