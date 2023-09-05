سيارة تقتحم مطعمًا في تكساس وتصيب 23 بجروح

أكدت الشرطة الأمريكية إصابة 23 شخصًا بجروح؛ جراء حادث اقتحام سيارة لمطعم في ولاية تكساس الأمريكية، أمس الاثنين.

إصابات متفاوتة

وذكرت الشرطة في بيان لها أن سيارة اقتحمت مطعم دينيز في مدينة روزنبرغ بولاية تكساس صباح الاثنين بالتوقيت المحلي؛ مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة.

وأكدت الشرطة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية، مضيفة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.

وأردفت أن التحقيق في سبب الحادث لا يزال مستمرًّا حتى اللحظة، وفقًا لقناة ABC الأمريكية.

ونشرت الشرطة صورة من مكان الحادث، تظهر أن السيارة دخلت المبنى بشكل شبه كامل بعد انهيار جزء من الجدار الذي اصطدمت به.