21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي سيارة تقتحم مطعمًا في تكساس وتصيب 23 بجروح مفاجأة سارة من تشافي لجماهير برشلونة توكلنا: حدثوا التطبيق إلى آخر إصدار الأردن يسقط تاسع مسيرة مخدرات قادمة من سوريا شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك السكن لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه البريطانية وليد الفراج: عدم ضم الاتحاد لصفقة قوية قبل 7 سبتمبر مصيبة! إعادة فتح المجال الجوي في النيجر التأمينات: السماح للمشترك العامل في منشأتين بتسجيل المدتين
أكدت الشرطة الأمريكية إصابة 23 شخصًا بجروح؛ جراء حادث اقتحام سيارة لمطعم في ولاية تكساس الأمريكية، أمس الاثنين.
وذكرت الشرطة في بيان لها أن سيارة اقتحمت مطعم دينيز في مدينة روزنبرغ بولاية تكساس صباح الاثنين بالتوقيت المحلي؛ مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة.
وأكدت الشرطة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية، مضيفة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.
وأردفت أن التحقيق في سبب الحادث لا يزال مستمرًّا حتى اللحظة، وفقًا لقناة ABC الأمريكية.
ونشرت الشرطة صورة من مكان الحادث، تظهر أن السيارة دخلت المبنى بشكل شبه كامل بعد انهيار جزء من الجدار الذي اصطدمت به.