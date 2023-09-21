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سوداء اللون زجاجها داكن بدون لوحات

سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام محلية في لبنان، أن سيارة مجهولة بدون لوحات مرورية أطلقت النار على مدخل السفارة الأمريكية في العاصمة بيروت.

سوداء اللون

وذكرت قناة لبنان 24 أن سيارة سوداء اللون زجاجها داكن ومن دون لوحات أطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر.

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وأشارت القناة اللبنانية إلى أن التحقيقات كشفت أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد تضررت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، لافتة إلى أنه على الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة، كما تم قطع الطريق في المنطقة.

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