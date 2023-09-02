سياسات بايدن الاقتصادية ستجعل أمريكا والعالم أكثر فقرًا

يقود الرئيس الأمريكي جو بايدن حربًا تجارية سرية سوف تشل الاقتصاد الأمريكي والعالم أجمع، حيث يرى العالم الخارجي الولايات المتحدة مجتمعًا شديد الاستقطاب.

وقالت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، إن “تدخل الدولة في الاقتصاد وعدم تركه لآليات السوق الحر، وهذا النهج من شأنه أن يجعل أمريكا والعالم أكثر فقرًا”.

وبالعودة إلى عام 2016، أدرك أغلب الناس أن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة سوف يتبع تحولًا عن الإجماع على مبدأ التجارة الحرة، الذي اعتنقه أسلافه الرؤساء: ريغان، وبوش الأب، وبيل كلينتون، وبوش الابن، وباراك أوباما، على حد وصف المقال.

الأسواق الحرة

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن ميول ترامب كانت قياسية، وتصرف بناء عليها عبر فرض رسوم جمركية على الواردات.

وأضافت الصحيفة: “توقع قليلون أن يصاحب هذا التحول في التجارة شكوك متزايدة حول فكرة الأسواق الحرة بشكل عام، ناهيك عن الدرجة التي قد تؤدي بها إدارة بايدن إلى تسريع تحول أمريكا عن التجارة الحرة”. قانون الرقائق الإلكترونية