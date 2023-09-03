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بعد ابتعاد عن الانتقال إلى غلطة سراي

سيرجيو راموس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للاتحاد

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
سيرجيو راموس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، قد اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الرحيل عن باريس

وغادر سيرجيو راموس صاحب الـ37 عامًا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وشارك خلالها في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

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راموس - سيرجيو راموس
راموس – المصدر diariogol

سيرجيو راموس يقترب من الاتحاد

وتُشير التقارير إلى اقتراب سيرجيو راموس من الاتحاد، وأكد الإعلامي عبدالله خوقير عبر برنامج الديوانية على القناة الرياضية السعودية، أن المدافع الإسباني سينضم للعميد بصحبة نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح.

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد وراموس توصلا لاتفاق شفهي، للانضمام إلى صفوفه، وسيخضع للفحوصات الطبية قريبًا قبل التوقيع.

 

سيرجيو راموس
تصميم للاعب بقميص الاتحاد

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس”، إلى أن عرض الاتحاد لسيرجيو راموس، يتضمن انتقاله إلى صفوفه لمدة موسمين، وينتظر العميد القرار النهائي، بعد تواصل أندية تركية معه.

وفي حالة إتمام التعاقد مع راموس، سيكون بدلًا من المدافع المصري أحمد حجازي، الذي خضع لعملية في الرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

سيرجيو راموس
راموس – المصدر marca

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