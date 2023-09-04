Icon

غضب سانشو من تين هاج يثير أزمة لـ مانشستر يونايتد Icon مواطنان ومخالف في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بـ 3 مناطق Icon مستشفى الملك سلمان يعيد الحركة لمواطن ستيني Icon 4 مقيمين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة بالرياض Icon قصة سجين تجارة المخدرات: خسرت ابني وطلقت زوجتي Icon سيرجيو راموس يعود لإشبيلية بعد 18 عامًا Icon مذكرة تعاون بين مجلس شؤون الأسرة وهيئة الإحصاء Icon الاتحاد يتحرك لضم نايف أكرد Icon التأمينات الاجتماعية : يجوز للمشترك تسجيل مدتي العمل معًا Icon تنزانيا تدعم استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم دفاعه في الميركاتو الصيفي

سيرجيو راموس يعود لإشبيلية بعد 18 عامًا

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
سيرجيو راموس يعود لإشبيلية بعد 18 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدافع المخضرم سيرجيو راموس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

سيرجيو راموس يعود لإشبيلية

ونشر حساب نادي إشبيلية الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لقميص سيرجيو راموس مع الفريق، وعلق قائلًا: “عاد إلى بيته”، كما نشر فيديو لآخر للاعب الإسباني وهو يوجه رسالة للجماهير.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لشلال وادي الحياد بعقبة ضلع بعد أمطار عسير

لقطات لشلال وادي الحياد بعقبة ضلع بعد أمطار عسير

مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج

مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج

سيرجيو راموس في إشبيلية 1
راموس – المصدر sevillafc

وأشار النادي الأندلسي في بيان رسمي، إلى أن راموس وصل إلى إشبيلية، صباح اليوم الاثنين، وأجرى الفحوصات الطبية، قبل أن يتم توقيع عقد لمدة عام واحد، ليعود مجددًا لتمثيل الفريق بعد 18 عامًا.

وأكدت تقارير وجود بند في عقد راموس صاحب الـ37 عامًا، مع إشبيلية؛ يُتيح التمديد لموسم إضافي، وسيكون ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سيرجيو راموس مع إشبيلية
راموس مع إشبيلية – المصدر marca

إشبيلية يحرم الاتحاد من راموس

وكانت تُشير الأنباء خلال اليومين الماضيين إلى اقتراب سيرجيو راموس من الاتحاد، حيث أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أنه توصل لاتفاق شفهي من الإدارة، وسيخضع للفحوصات الطبية قريبًا.

وتقدم إشبيلية بعرض مفاجئ لراموس بالأمس، من أجل العودة إلى صفوفه بعد 18 عامًا من مغادرته، ليتراجع عن اتفاقه بالتوقيع للاتحاد لمدة موسمين، وتحقيق حلمه بالعودة إلى الفريق الأندلسي والاعتزال بقميصه.

سيرجيو راموس
راموس – المصدر marca

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم