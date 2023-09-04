سيرجيو راموس يعود لإشبيلية بعد 18 عامًا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدافع المخضرم سيرجيو راموس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

سيرجيو راموس يعود لإشبيلية

ونشر حساب نادي إشبيلية الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لقميص سيرجيو راموس مع الفريق، وعلق قائلًا: “عاد إلى بيته”، كما نشر فيديو لآخر للاعب الإسباني وهو يوجه رسالة للجماهير.

وأشار النادي الأندلسي في بيان رسمي، إلى أن راموس وصل إلى إشبيلية، صباح اليوم الاثنين، وأجرى الفحوصات الطبية، قبل أن يتم توقيع عقد لمدة عام واحد، ليعود مجددًا لتمثيل الفريق بعد 18 عامًا.

وأكدت تقارير وجود بند في عقد راموس صاحب الـ37 عامًا، مع إشبيلية؛ يُتيح التمديد لموسم إضافي، وسيكون ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إشبيلية يحرم الاتحاد من راموس

وكانت تُشير الأنباء خلال اليومين الماضيين إلى اقتراب سيرجيو راموس من الاتحاد، حيث أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أنه توصل لاتفاق شفهي من الإدارة، وسيخضع للفحوصات الطبية قريبًا.

وتقدم إشبيلية بعرض مفاجئ لراموس بالأمس، من أجل العودة إلى صفوفه بعد 18 عامًا من مغادرته، ليتراجع عن اتفاقه بالتوقيع للاتحاد لمدة موسمين، وتحقيق حلمه بالعودة إلى الفريق الأندلسي والاعتزال بقميصه.