سيرجيو راموس يكشف وجهته الجديدة اليوم

يستعد المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، للكشف عن وجهته الجديدة، اليوم الاثنين، وذلك بعدما ارتبط اسمه بأكثر من ناد، وفي مقدمتهم الاتحاد.

إشبيلية يعلن ضم سيرجيو راموس اليوم

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي إشبيلية الإسباني سيُعلن اليوم عن التوقيع رسميًا مع سيرجيو راموس، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة بالأمس.

وأوضح فابريزيو رومانو، أن عقد راموس صاحب الـ37 عامًا، مع إشبيلية سيكون ممتدًا حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسيكون ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن سيرجيو راموس رفض الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الاتحاد أو الانتقال إلى تركيا، من أجل العودة مجددًا إلى صفوف إشبيلية الإسباني.

عرض إشبيلية يبعد راموس عن الاتحاد

وكانت تُشير الأنباء خلال اليومين الماضيين إلى اقتراب سيرجيو راموس من الاتحاد، حيث أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أنه توصل لاتفاق شفهي من الإدارة، وسيخضع للفحوصات الطبية قريبًا.

وتقدم إشبيلية بعرض مفاجئ لراموس بالأمس، من أجل العودة إلى صفوفه بعد 18 عامًا من مغادرته، ليتراجع عن اتفاقه بالتوقيع للاتحاد لمدة موسمين، وتحقيق حلمه بالعودة إلى الفريق الأندلسي والاعتزال بقميصه.