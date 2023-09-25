سيميوني: آمل أن يُحافظ موراتا على مستواه

أشاد المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا خلال مباراة ريال مدريد.

سيميوني يُشيد بألفارو موراتا

وتحدث سيميونيعن عن التألق اللافت لمهاجمه الإسباني، قائلًا: “لعب مباراة غير عادية، بعيدًا عن هدفيه، من حيث مشاركته وعمله.. نحن بحاجة إلى موراتا هذا”.

وتابع حديثه، قائلًا: “نعلم أنه يستطيع فعل ذلك، ونعلم أن موراتا لديه أدواته للوصول إلى الأرقام التي يسعى إليها والتي نحتاجها، آمل أن يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى، لأنه مهاجم مهم لكل من المنتخب الإسباني وأتلتيكو مدريد”.

وخطف موراتا الأنظار خلال مباراة ريال مدريد، ونجح في تسجيل هدفين، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالتساوي مع نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي ونجم المرينغي، جود بيلينجهام.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

وأُقيمت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالأمس على ملعب “سفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى الديربي بهزيمة المرينغي بنتيجة 3\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.