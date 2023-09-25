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بعد تألقه في مباراة ريال مدريد

سيميوني: آمل أن يُحافظ موراتا على مستواه

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
سيميوني: آمل أن يُحافظ موراتا على مستواه
المواطن - فريق التحرير

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أشاد المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا خلال مباراة ريال مدريد.

سيميوني يُشيد بألفارو موراتا

وتحدث سيميونيعن عن التألق اللافت لمهاجمه الإسباني، قائلًا: “لعب مباراة غير عادية، بعيدًا عن هدفيه، من حيث مشاركته وعمله.. نحن بحاجة إلى موراتا هذا”.

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ألفارو موراتا
ألفارو – المصدر @atletienglish

وتابع حديثه، قائلًا: “نعلم أنه يستطيع فعل ذلك، ونعلم أن موراتا لديه أدواته للوصول إلى الأرقام التي يسعى إليها والتي نحتاجها، آمل أن يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى، لأنه مهاجم مهم لكل من المنتخب الإسباني وأتلتيكو مدريد”.

وخطف موراتا الأنظار خلال مباراة ريال مدريد، ونجح في تسجيل هدفين، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بالتساوي مع نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي ونجم المرينغي، جود بيلينجهام.

ألفارو موراتا
ألفارو – المصدر @atletienglish

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

وأُقيمت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالأمس على ملعب “سفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى الديربي بهزيمة المرينغي بنتيجة 3\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.

أتلتيكو مدريد
لاعبو أتلتيكو – المصدر @atletienglish

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