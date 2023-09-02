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سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني دييغو سيميوني، على أنباء اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، البلجيكي يانيك كاراسكو من الانضمام إلى الشباب.

سيميوني يؤكد اقتراب رحيل كاراسكو

وتحدث سيميوني في تصريحات صحافية عن اقتراب النجم البلجيكي من الانضمام للشباب في الميركاتو الصيفي الحالي، قائلًا: “أنا أحب يانيك كاراسكو، لقد قدم دائمًا أفضل ما لديه وأنا ممتن له”.

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كاراسكو
تصميم للاعب بقميص الشباب – المصدر @FabrizioRomano

وواصل المدرب الأرجنتيني تصريحاته بشأن كاراسكو، قائلًا: “لقد شعر بالحاجة إلى المغادرة، رغم أن الأمر ليس رسميًا، وإذا كان صحيحًا، سنلتقي في الرياض لتناول القهوة لأنني أهتم به”.

وأشارت تقارير إلى أن الشباب توصل لاتفاق مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع كاراسكو هذا الصيف بمقابل 15 مليون يورو، وسيُسافر لإنهاء الفحوصات والتوقيع، حيث سيوقع على عقد ممتد لـ3 مواسم.

كاراسكو
اللاعب البلجيكي

الشباب بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل محبط، حيث تعادل أمام الأخدود وضمك بنتيجة 1\1، وخسر بثلاثية ضد الوحدة، وبرباعية أمام النصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الخليج، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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