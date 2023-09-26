سيول شديدة في مدركة تشبه البحر الهائج

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسيول شديدة في مدركة شمال شرق مكة المكرمة عصر اليوم الثلاثاء.
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص السيول وهي تنهمر بشكل غزير مشكلة ما يشبه البحر الهائج.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيَّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات بدر، وخيبر، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع، وتستمر حتى التاسعة مساءً.