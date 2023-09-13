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تقام على امتداد كورنيش جزيرة النورس

سڤن تطلق وجهتها الترفيهية في ينبع بـ 1.1 مليار ريال

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
سڤن تطلق وجهتها الترفيهية في ينبع بـ 1.1 مليار ريال
المواطن - واس

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أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن انطلاق أعمال البناء في وجهتها الترفيهية الجديدة في ينبع، بقيمة بلغت 1.1 مليار ريال، وتقام على امتداد كورنيش جزيرة النورس في الواجهة البحرية على مساحة تتجاوز أكثر من 36 ألف متر مربع، وبمساحة بناء 62 ألف متر مربع.

إثراء القطاع الترفيهي

وأعرب رئيس مجلس إدارة “سڤن” عبدالله بن ناصر الداود عن سعادته بالإعلان عن بدء أعمال التشييد في المشروع، التي ستسهم في إثراء القطاع الترفيهي الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة، مفيداً أن الشركة حرصت على أن يعكس تصميم الوجهة للمناظر الطبيعية الخلابة لمدينة ينبع، وأن تجسّد تاريخها الغني، وميناءها العريق الذي يُعدّ أحد أقدم موانئ المملكة.

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وستتضمن الوجهة منطقة ترفيه عائلية تمتاز بأجواء احتفالية، وتحتضن ألعاب ركوب عالمية المستوى، إضافة إلى منطقة “Clip ‘n Climb ” التي تقدّم 30 تحدياً للتسلق، ومنطقة ترفيهية للأطفال، وصالة سينما حديثة مزودة بعشر شاشات، وصالة بولينج مؤلفة من عشرة مسارات مضاءة بالنيون، ومنطقة جولف داخلية، وباقة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم المحلية والعالمية.

21 وجهة ترفيهية

وتستثمر “سڤن” أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، إضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع، وأعلنت مؤخراً عن بدء أعمال بناء وجهاتها الترفيهية في حي الحمراء في مدينة الرياض، وتبوك، وستقام مشاريعها المقبلة في مدن الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وجازان، وبريدة، وتبوك، وأبها، إضافةً لمحافظات جدة، والطائف، والخبر، والأحساء، وينبع، الخرج.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة بالكامل لـ صندوق الاستثمارات العامة، تهدف للإسهام في تطوير القطاع الترفيهي، وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية، وإيجاد بيئة ترفيهية تناسب احتياجات شرائح المجتمع السعودي كافة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأحدثها.

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