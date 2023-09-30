شاموسكا يقود التعاون لتحقيق أفضل انطلاقة

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، ليحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين.

التعاون يتألق مع شاموسكا

ولعب التعاون ضد الحزم بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ونجح سكري القصيم في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليُعزز انطلاقته المميزة في المسابقة مع شاموسكا.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن شاموسكا هو صاحب أفضل بداية للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

وخاض التعاون بقيادة شاموسكا 8 مباريات، ونجح في حصد 19 نقطة، من الفوز في 6 مواجهات، والتعادل مرة والهزيمة في أخرى، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا، واهتزت شباكه بـ7 أهداف، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.15 درجة.

التعاون يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.