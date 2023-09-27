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ضمن منافسات دوري المحترفين

شاموسكا يقود التعاون لتحقيق رقم مميز

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
شاموسكا يقود التعاون لتحقيق رقم مميز
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين.

تألق الفريق مع شاموسكا

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حقق 16 نقطة، وهو أفضل رصيد نقطي له في أول 7 جولات عبر تاريخ مشاركاته في البطولة.

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التعاون
لاعبو الفريق في الدوري

وبدأ سكري القصيم مشواره في دوري روشن السعودي هذا الموسم بتعادل إيجابي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنتيجة 1\1، قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية أمام كل من؛ النصر، أبها، الأخدود والوحدة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بصعوبة ضد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونجحت كتيبة شاموسكا في استعادة التوازن سريعًا، وحسمت ديربي القصيم ضد الرائد لصالحها بنتيجة 2\1.

التعاون
لاعبو الفريق في الدوري

التعاون يستعد لمواجهة الحزم

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في ملعب نادي الحزم، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد التعاون في المركز الثالث بـ16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.

الحزم
لاعبو الحزم في الدوري – المصدر @alhazem_fc

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