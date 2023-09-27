شاموسكا يقود التعاون لتحقيق رقم مميز

يُقدم التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين.

تألق الفريق مع شاموسكا

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حقق 16 نقطة، وهو أفضل رصيد نقطي له في أول 7 جولات عبر تاريخ مشاركاته في البطولة.

وبدأ سكري القصيم مشواره في دوري روشن السعودي هذا الموسم بتعادل إيجابي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنتيجة 1\1، قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية أمام كل من؛ النصر، أبها، الأخدود والوحدة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بصعوبة ضد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونجحت كتيبة شاموسكا في استعادة التوازن سريعًا، وحسمت ديربي القصيم ضد الرائد لصالحها بنتيجة 2\1.

التعاون يستعد لمواجهة الحزم

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في ملعب نادي الحزم، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد التعاون في المركز الثالث بـ16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.