ليلة طربية مميزة لـ ماجد المهندس في الظهران شباب يحتفلون مع مسن باليوم الوطني بوليفارد الرياض في عيون “المواطن”: أجواء احتفالية مميزة وحضور غفير بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر ثلاثية لـ أتلتيكو مدريد ضد الريال تحسم ديربي العاصمة 3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة اليوم الوطني في البوليفارد: أنا سعودي يعني أنا الأول باريس سان جيرمان يُمطر شباك مارسيليا برباعية الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني
وثق مقطع فيديو متداول لفتة إنسانية من مجموعة شباب أثناء احتفالهم باليوم الوطني عند رؤيتهم لمسن على كرسي متحرك يقف أمام منزله لرؤيته الاحتفالات باليوم الوطني.
واجتمع الشباب أمام منزل المسن واحتفلوا أمامه وشاركوه أجواء الفرح والوطنية في مشهد حظي بإعجاب من رواد منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو التفاف الشباب حول المسن ممسكين العلم ومتوشحين به وقاموا بالرقص على الأغاني الوطنية، وفي نهاية المقطع وقفوا حول المسن والتقطوا الصور التذكارية معه.