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لم يحدّد الرئيس الروسي أسماء الدول

شحنات حبوب روسية مجّانية لـ 6 دول إفريقية

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
شحنات حبوب روسية مجّانية لـ 6 دول إفريقية
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إنّ بلاده سترسل في الأسابيع المقبلة شحنات حبوب مجّانية إلى ستّ دول إفريقية بعدما انسحبت في يوليو من اتفاق يتيح لأوكرانيا تصدير حبوبها عبر ممرّ آمن في البحر الأسود، في وقت جدّدت قواته استهداف بنى تحتية أوكرانية.

لم يتم تحديد أسماء الدول

وقصف الجيش الروسي آلات زراعية ومباني إنتاج في منطقة إسماعيل (جنوب غرب أوكرانيا) التي أصبح ميناؤها الواقع على نهر الدانوب أساسياً للصادرات الأوكرانية.

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي، لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي في جنوب غرب البلاد، نحن على وشك إبرام اتفاقات مع ستّ دول إفريقية نعتزم إمدادها بالحبوب مجاناً في الأسابيع المقبلة.

ولم يحدّد الرئيس الروسي الدول التي يتحدّث عنها، مشيراً إلى أنّ بلاده مستعدّة أيضاً لتقديم خدمات لوجستية مجانية لتسليم هذه الشحنات.

 

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