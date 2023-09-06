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حجم استثماراتها بمعرض سيتي سكيب العالمي

شراكات واتفاقات جديدة لـ مدن بـ 10 مليارات ريال

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
شراكات واتفاقات جديدة لـ مدن بـ 10 مليارات ريال
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المواطن - واس

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تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في معرض سيتي سكيب العالمي 2023 الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 10- 13 سبتمبر الجاري، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة للمطورين العقاريين، وما تتمتع به مدن من منتجات وخدمات مبتكرة تُلبي احتياجات المستثمرين في المدن الصناعية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

محفزات استثمارية

وتعرض “مدن” عبر جناحها منظومة محفّزاتها الاستثمارية المُمكنة، وحلولها الذكية لترسيخ مفاهيم المستقبل وتحقيق استدامة المباني في المجمعات السكنية بالمدن الصناعية التي تضم ما يزيد على 70 ألف موظف في نحو 25 منشأة سكنية، و 600 مبنى سكني.

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تجارب مدن

وتقدم “مدن” تجربتها المتميزة في مجال تطوير وإدارة المدن الصناعية التي أصبحت نموذجاً عربياً يحتذى به من خلال مشاريعها الحالية والعاملة في 36 مدينة صناعية تضم أكثر من 6000 مصنع، إضافة إلى مشاريعها المستقبلية ومستهدفاتها الواعدة لإنشاء التجمعات الاقتصادية، كما تشارك في عدد من الجلسات الحوارية المتميزة.

شراكات واتفاقات

ومن المقرر أن تكشف “مدن” خلال المعرض عن حزمة من الشراكات والاتفاقيات الجديدة بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات ريال لتطوير البنية الأساسية وبناء وتشغيل المصانع الجاهزة في المدن الصناعية، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لتلبية الطلب العالي للمصانع الجاهزة كأحد الحلول الصناعية الداعمة للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورُوّاد ورائدات الأعمال.

وتتولى “مدن” منذ عام 2001م تطوير أراضي صناعية متكاملة الخدمات، وتُشرف على مجمعات ومدن صناعية خاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

 

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