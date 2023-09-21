Icon

شراكة لإنشاء مشروع سياحي جبلي في الباحة Icon معبد تحت الماء في الإسكندرية Icon سالم الدوسري: نادي الهلال يُعاني من ضغط المباريات Icon البنتاجون يوافق على صفقة بيع سلاح محتملة لـ السعودية بـ 500 مليون دولار Icon بولندا لن تنقل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا Icon مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي Icon جهاز جديد يغني عن حقن الإنسولين لمرضى السكري Icon معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية Icon وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon طفلة مسلسل الكبير أوي ليلى عدنان تحتفل بزفافها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيضم منتجعًا ومتنزهًا ومغامرات جبلية

شراكة لإنشاء مشروع سياحي جبلي في الباحة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
شراكة لإنشاء مشروع سياحي جبلي في الباحة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقعت شركة أسفار للاستثمار السياحي- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اليوم، شراكة إستراتيجية مع شركة ابدأ لإطلاق مشروع قمرا في مدينة الباحة، الذي سيضم منتجعًا ومتنزهًا ومغامرات جبلية.

أول مشروع

ويمثل هذا الإطلاق أول مشروع تدشنه أسفار في مهمتها للاستثمار في تطوير منظومة سياحية محلية في السعودية تشمل قطاعات الضيافة، الترفيه، والتجزئة بما في ذلك الفنادق والمطاعم.

قد يهمّك أيضاً
33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

رئيس الوزراء الكوبي يكسر البروتوكول خلال لقائه فيصل بن فرحان

رئيس الوزراء الكوبي يكسر البروتوكول خلال لقائه فيصل بن فرحان

وسيضم مشروع قمرا الذي يغطي مساحة تقارب 70 ألف متر مربع على 100 مفتاح مقسمة بين 70 فيلا فاخرة و30 غرفة نوم في منتجع يبرز جمال الطبيعة الجبلية في الباحة.

كما سيقدم المنتجع للزوار تجربة سياحية متكاملة تشمل سبا، ومطاعم، ومقاهي في صالة المغامرات، وساحات مفتوحة خارجية، بالإضافة إلى حديقة مغامرات خارجية وداخلية.

وتم البدء في أعمال البناء والإنشاءات خلال شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لافتتاح قمرا في النصف الأول من عام 2025.

إستراتيجية الشركة

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أسفار، الدكتور فهد بن مشيط، أن إستراتيجية الشركة تركز على تفعيل الاستثمار مع القطاع الخاص وتمكينه من زيادة إسهاماته في تحقيق النهضة المرجوة في المدن الواعدة مثل الباحة، وتعزيز مفاهيم السياحة الجبلية والزراعية والارتقاء بها إلى مستويات عليا غير مسبوقة في المملكة، وذلك اتساقًا مع توجه الدولة للارتقاء بصناعة السياحة وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية المملكة وضمن توجه المملكة لاستضافة 100 مليون زائر بحلول 2030.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة شركة ابدأ سنان السعدي، ضرورة تسخير الطاقات الكامنة وتعزيز المنظومة السياحية وتحويل منطقة الباحة إلى وجهة ترفيهية متميزة لما تمتاز به من طبيعة خلابة ومقومات سياحية هائلة ومناطق تاريخية وأثرية فريدة مما يؤهلها لتصبح في مقدمة المناطق السياحية الرائدة في المنطقة.

مشاريع سياحية

وتأتي هذه الشراكة الجديدة توطئة لإنشاء مشاريع سياحية بمواصفات عالمية في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة وسياحة المغامرات، والاستفادة من مقوماتها الطبيعية الفريدة التي تشمل الغطاء النباتي المتنوع، والجبال الشاهقة، والأجواء المعتدلة، بما يمثّل عناصر جاذبة للسياح من داخل المملكة وخارجها.

كما يأتي هذا الاطلاق بعد أن وقعت شركة أسفار خلال معرض سيتي سكيب العالمي الذي عقد مؤخرًا في الرياض، اتفاقية تعاون مشترك مع أمانة منطقة الباحة لتطوير مشاريع سياحية عالمية المستوى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا
العالم

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا

العالم
Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم
آخر الاخبار

Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم

آخر الاخبار
تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في طريف
السعودية اليوم

تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا
حصاد اليوم

البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في...

حصاد اليوم
تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة
السعودية اليوم

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على...

السعودية اليوم
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف