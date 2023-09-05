شرطة الشرقية تقف على واقعة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنـه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول عـن تعـرض طفلة للتعنيف بالضـرب مـن والدتها، فإنـه تمـت مباشرة الواقعـة والوقوف على الحالـة بالتنسيق مـع وحـدة الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنميـة الاجتماعية.

ولفت المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية بحسب منشور للأمن العام عبر منصة إكس، إلى أنه جـرى استكمال الإجراءات النظاميـة، وإحالة القضية للنيابة العامة.