شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد

تمكنت شرطة منطقة نجران، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، من ضبط مواطن لاقتحامه ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد في دوري روشن بدخول أرضيته.

ونشر حساب سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو متداولًا للمواطن وهو يقتحم أرضية الملعب حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.