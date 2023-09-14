الـ سي آي إيه تدرس اتهام أفرادها بتلقي رشوة لتزوير مصدر كورونا نانسي بيلوسي: أنا زاحف من ذوات الدم البارد إحباط تهريب 109 كجم قات في جازان شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد محمد ثروت يتألق بعذوبة صوته وجمال أغانيه في جدة وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة الكفاح وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية وهندسية شاغرة في قطار سار وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
تمكنت شرطة منطقة نجران، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، من ضبط مواطن لاقتحامه ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد في دوري روشن بدخول أرضيته.
ونشر حساب سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو متداولًا للمواطن وهو يقتحم أرضية الملعب حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.