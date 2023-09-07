شرط محمد العويس للانتقال إلى الشباب 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة تاجر مخدرات يتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخزونه أحمد شوبير: هذا الشرط أجبر ليفربول على بيع محمد صلاح لـ الاتحاد 9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على الأرض مكاسب لـ الدولار مع ارتفاع أسعار النفط إعلاميون: انتقال سالم الدوسري لـ الاتحاد غير ممكن توجيه اتهامات لنجل بايدن الشهر الجاري طيران ناس: الرحلة XY622 عادت لمطار طرابزون بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا
كشفت تقارير إعلامية عن الشرط الذي وضعه الحارس محمد العويس وذلك من أجل إتمام انتقاله من الهلال لنادي الشباب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.
وقال الإعلامي “بسام الدخيل”: إن العويس اشترط وضع شرط جزائي في عقده مع الشباب قيمته 15 مليون يورو لإتمام انتقاله لليث.
العويس يرى أن فرصة استمراره مع الهلال مستحيلة بعد التعاقد مع المغربي ياسين بونو والحارس محمد الربيعي من النادي الأهلي.
ويرغب العويس في نيل الفرصة واللعب بصورة منتظمة للمشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا يناير المقبل في قطر.
وكان محمد العويس شارك مع الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية في 12 أغسطس الماضي ضد النصر، وفاز النصر بالبطولة بنتيجة 2/ 1.