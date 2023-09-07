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يعاني من عدم اللعب مع الهلال بانتظام

شرط محمد العويس للانتقال إلى الشباب

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
شرط محمد العويس للانتقال إلى الشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن الشرط الذي وضعه الحارس محمد العويس وذلك من أجل إتمام انتقاله من الهلال لنادي الشباب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وقال الإعلامي “بسام الدخيل”: إن العويس اشترط وضع شرط جزائي في عقده مع الشباب قيمته 15 مليون يورو لإتمام انتقاله لليث.

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العويس يرى أن فرصة استمراره مع الهلال مستحيلة بعد التعاقد مع المغربي ياسين بونو والحارس محمد الربيعي من النادي الأهلي.

ويرغب العويس في نيل الفرصة واللعب بصورة منتظمة للمشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا يناير المقبل في قطر.

وكان محمد العويس شارك مع الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية في 12 أغسطس الماضي ضد النصر، وفاز النصر بالبطولة بنتيجة 2/ 1.

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