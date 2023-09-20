شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات توصيات للأمهات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية “العربية للأنابيب” توقع عقداً لتوريد أنابيب لأرامكو بـ 54 مليون ريال انتشار حسابات المشاهير الهابطة وغياب الصحافة الرزينة أمر مثير للقلق زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا هزة قوية تضرب مصر ومخاوف من تنبؤات العالم الهولندي مياه صرف صحي في حي الخليج بالرياض طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.72 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية ومالية وهندسية شاغرة لحملة (البكالوريوس) منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:
– محاسب الخزينة والرواتب والضرائب (Treasury Payroll&Tax Accountant)
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس (خبرة لا تقل عن 3 سنوات).
– محاسب (Accountant)
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).
– أخصائي مشتريات (Buyer)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المواد، إدارة سلاسل الإمداد) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لا تقل عن سنتين).
– مهندس عمليات (Cybersecurity Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادله (خبرة لا تقل عن 5 سنوات).
– مهندس الأجهزة التحليلية (Process Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة) أو ما يعادله (حديث التخرج أو خبرة لا تقل عن سنتين).
– كيميائي مختبر (Lab Chemist)
المتطلبات: بكالوريوس (الكيمياء) أو ما يعادله (حديث التخرج أو خبرة لا تقل عن سنتين).
– مهندس بيئي (Environment Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادله (خبرة لا تقل عن 5 سنوات).
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا