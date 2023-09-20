Icon

شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon توصيات للأمهات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية Icon “العربية للأنابيب” توقع عقداً لتوريد أنابيب لأرامكو بـ 54 مليون ريال Icon انتشار حسابات المشاهير الهابطة وغياب الصحافة الرزينة أمر مثير للقلق Icon زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا Icon هزة قوية تضرب مصر ومخاوف من تنبؤات العالم الهولندي Icon مياه صرف صحي في حي الخليج بالرياض Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.72 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة مؤهل البكالوريوس

شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية ومالية وهندسية شاغرة لحملة (البكالوريوس) منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

محاسب الخزينة والرواتب والضرائب (Treasury Payroll&Tax Accountant)
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس (خبرة لا تقل عن 3 سنوات).

قد يهمّك أيضاً
النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد

النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية في 4 مدن

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية في 4 مدن

محاسب (Accountant)
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).

– أخصائي مشتريات (Buyer)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المواد، إدارة سلاسل الإمداد) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لا تقل عن سنتين).

مهندس عمليات (Cybersecurity Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادله (خبرة لا تقل عن 5 سنوات).

مهندس الأجهزة التحليلية (Process Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة) أو ما يعادله (حديث التخرج أو خبرة لا تقل عن سنتين).

كيميائي مختبر (Lab Chemist)
المتطلبات: بكالوريوس (الكيمياء) أو ما يعادله (حديث التخرج أو خبرة لا تقل عن سنتين).

مهندس بيئي (Environment Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادله (خبرة لا تقل عن 5 سنوات).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن
صحة وطب‎

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن

صحة وطب‎
مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية
العالم

مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية

العالم
أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا وبهاءً
السعودية اليوم

أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات...

السعودية اليوم
أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون
الرياضة

أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6
الرياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6

الرياضة
مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
السوق

مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة...

السوق