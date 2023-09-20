شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن

تعلن شركة ايكيا عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في مدن (الرياض، جدة، الظهران) وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفة:-

1- أخصائي تعلم وتطوير الموارد البشرية.

2- أمين صندوق (كاشير) (دوام جزئي).

3- مشغل كاميرات المراقبة.

4- مدير الرؤى والتحليلات.

5- قائد وسائل التواصل الاجتماعي.

6- أخصائي إدارة المواهب.

7- أخصائي تكامل إمدادات التجزئة.

8- مصمم داخلي.

9- طاهي مطعم ايكيا.

10- موظف مبيعات دوام جزئي (وظيفتان).

11- موظف مبيعات.

12- مساعد مكتب تقنية المعلومات.

13- قائد التسويق.

14- مصفف أرفف.

15- محاسب زبائن (دوام جزئي).

طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر الموقع الرسمي للشركة: اضغط هنا