شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن

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تعلن شركة ايكيا عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في مدن (الرياض، جدة، الظهران) وفق المسميات الوظيفية التالية:
1- أخصائي تعلم وتطوير الموارد البشرية.
2- أمين صندوق (كاشير) (دوام جزئي).
3- مشغل كاميرات المراقبة.
4- مدير الرؤى والتحليلات.
5- قائد وسائل التواصل الاجتماعي.
6- أخصائي إدارة المواهب.
7- أخصائي تكامل إمدادات التجزئة.
8- مصمم داخلي.
9- طاهي مطعم ايكيا.
10- موظف مبيعات دوام جزئي (وظيفتان).
11- موظف مبيعات.
12- مساعد مكتب تقنية المعلومات.
13- قائد التسويق.
14- مصفف أرفف.
15- محاسب زبائن (دوام جزئي).
التقديم متاح عبر الموقع الرسمي للشركة: اضغط هنا