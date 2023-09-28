شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في (برنامج نخبة الخريجين – النسخة الخامسة 2023) لإعداد حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات ، لتدريبيهم وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل بدوام كامل في مجالات عديدة بهدف بناء وجهة السياحة المتجددة الأكثر طموحاً في العالم.
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– نظم المعلومات الإدارية
– التسويق
– إدارة المشاريع
– إدارة سلاسل التوريد
– علوم البيانات
– تحليل البيانات
– عمليات النقل والإمداد
– التخطيط الحضري
– الهندسة المعمارية
– هندسة التطوير العقاري
– المالية
– القانون
– الاقتصاد
– المحاسبة
– دراسة الجدوى والاستثمار
– التمويل والعقارات
– الضيافة
– إدارة السياحة
– البنية التحتية
– التصميم المعماري
– التصميم الداخلي
– التصميم الحضري
– المناظر الطبيعية
– إدارة البناء
– إدارة المشاريع
– إدارة المخاطر
– إدارة الصحة والسلامة
– الكيمياء
– الكيمياء الحيوية
– الفيزياء
– الأحياء
– تربية الأحياء المائية
– الهندسة (عام)
– المسح الكمي
– إدارة الإنشاءات
– العلوم البيئية والبحرية
– علوم الطاقة
– الاستدامة
– العلاج الوظيفي
– الهندسة البيئية
– هندسة الخدمات
– الهندسة المعمارية
– الهندسة المدنية
– الهندسة الإنشائية
– هندسة البناء
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة الميكانيكية
– وتخصصات أخرى.
– الموارد البشرية
– التمويل والاستثمار
– تسليم المشاريع
– التطوير
– إدارة التكاليف والعقود التجارية
– الحوكمة والمخاطر والالتزام
– القانون
– إدارة العمليات
– تطوير الهوية التجارية والتسويق
– الأمن السيبراني
– البيئة والاستدامة
– الصحة والسلامة
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ومن خريجي الأعوام (2022 و 2023م).
– أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ماجستير في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.
– أن تكون الشهادة معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم السعودية.
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
– اجتياز التقييم والمقابلات الشخصية.
– يقدم البرنامج فرصة العمل بدوام كامل بمسميات متعددة للرجال والنساء بمختلف المجالات.
– سيحصل الموظفون حديثو التخرج ممن التحقوا في البرنامج على رواتب ومزايا تتناسب مع أدوارهم الوظيفية في (شركة البحر الأحمر للتطوير).
– يعتبر المتدرب موظفاً بدوام كامل لدى (شركة البحر الأحمر للتطوير) مع الحصول على راتب شهري ومزايا كباقي موظفي الشركة.
– يعتبر عقد العمل (عقد متدرب) ومدته عامان كاملان.
وللاطلاع على فيديو تعريفي عن البرنامج: اضغط هنا