شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في (برنامج نخبة الخريجين – النسخة الخامسة 2023) لإعداد حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات ، لتدريبيهم وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل بدوام كامل في مجالات عديدة بهدف بناء وجهة السياحة المتجددة الأكثر طموحاً في العالم.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– نظم المعلومات الإدارية

– التسويق

– إدارة المشاريع

– إدارة سلاسل التوريد

– علوم البيانات

– تحليل البيانات

– عمليات النقل والإمداد

– التخطيط الحضري

– الهندسة المعمارية

– هندسة التطوير العقاري

– المالية

– القانون

– الاقتصاد

– المحاسبة

– دراسة الجدوى والاستثمار

– التمويل والعقارات

– الضيافة

– إدارة السياحة

– البنية التحتية

– التصميم المعماري

– التصميم الداخلي

– التصميم الحضري

– المناظر الطبيعية

– إدارة البناء

– إدارة المشاريع

– إدارة المخاطر

– إدارة الصحة والسلامة

– الكيمياء

– الكيمياء الحيوية

– الفيزياء

– الأحياء

– تربية الأحياء المائية

– الهندسة (عام)

– المسح الكمي

– إدارة الإنشاءات

– العلوم البيئية والبحرية

– علوم الطاقة

– الاستدامة

– العلاج الوظيفي

– الهندسة البيئية

– هندسة الخدمات

– الهندسة المعمارية

– الهندسة المدنية

– الهندسة الإنشائية

– هندسة البناء

– الهندسة الصناعية

– الهندسة الكيميائية

– الهندسة الميكانيكية

– وتخصصات أخرى.

مسارات التدريب:

– الموارد البشرية

– التمويل والاستثمار

– تسليم المشاريع

– التطوير

– إدارة التكاليف والعقود التجارية

– الحوكمة والمخاطر والالتزام

– القانون

– إدارة العمليات

– تطوير الهوية التجارية والتسويق

– الأمن السيبراني

– البيئة والاستدامة

– الصحة والسلامة

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ومن خريجي الأعوام (2022 و 2023م).

– أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ماجستير في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.

– أن تكون الشهادة معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم السعودية.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

– اجتياز التقييم والمقابلات الشخصية.

المزايا:

– يقدم البرنامج فرصة العمل بدوام كامل بمسميات متعددة للرجال والنساء بمختلف المجالات.

– سيحصل الموظفون حديثو التخرج ممن التحقوا في البرنامج على رواتب ومزايا تتناسب مع أدوارهم الوظيفية في (شركة البحر الأحمر للتطوير).

– يعتبر المتدرب موظفاً بدوام كامل لدى (شركة البحر الأحمر للتطوير) مع الحصول على راتب شهري ومزايا كباقي موظفي الشركة.

– يعتبر عقد العمل (عقد متدرب) ومدته عامان كاملان.

وللاطلاع على فيديو تعريفي عن البرنامج: اضغط هنا