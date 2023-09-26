شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في 5 مدن بالمملكة (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مشرف أمن أول.
2- مهندس أول المعدات الدوارة.
3- مستشار إدارة الأداء التجاري.
4- مهندس أول الموثوقية الكهربائية.
5- مهندس المشاريع الضخمة.
6- عامل تشغيل.
7- مدير تطوير المشاريع.
8- كهربائي.
9- أخصائي أجهزة.
10- أخصائي تصنيف.
11- ميكانيكي.
12- أخصائي تحليل البيانات.
13- أخصائي عمليات.
14- مساعد مستودع.
15- مراقب ضبط جودة (ثانوية فأعلى).
– وغيرها من الوظائف.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم (عدة تخصصات).
– البكالوريوس فأعلى (عدة تخصصات).
– (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان).
– تأسست التصنيع عام 1405هـ (1985م) ولديها مجموعة من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية والتكنولوجيا والبيئة.
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