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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في 5 مدن بالمملكة (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مشرف أمن أول.
2- مهندس أول المعدات الدوارة.
3- مستشار إدارة الأداء التجاري.
4- مهندس أول الموثوقية الكهربائية.
5- مهندس المشاريع الضخمة.
6- عامل تشغيل.
7- مدير تطوير المشاريع.
8- كهربائي.
9- أخصائي أجهزة.
10- أخصائي تصنيف.
11- ميكانيكي.
12- أخصائي تحليل البيانات.
13- أخصائي عمليات.
14- مساعد مستودع.
15- مراقب ضبط جودة (ثانوية فأعلى).
– وغيرها من الوظائف.

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم (عدة تخصصات).
– البكالوريوس فأعلى (عدة تخصصات).

أماكن العمل:

– (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان).

نبذة عن الشركة:

– تأسست التصنيع عام 1405هـ (1985م) ولديها مجموعة من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية والتكنولوجيا والبيئة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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