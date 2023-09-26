شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 5 مدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في 5 مدن بالمملكة (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مشرف أمن أول.

2- مهندس أول المعدات الدوارة.

3- مستشار إدارة الأداء التجاري.

4- مهندس أول الموثوقية الكهربائية.

5- مهندس المشاريع الضخمة.

6- عامل تشغيل.

7- مدير تطوير المشاريع.

8- كهربائي.

9- أخصائي أجهزة.

10- أخصائي تصنيف.

11- ميكانيكي.

12- أخصائي تحليل البيانات.

13- أخصائي عمليات.

14- مساعد مستودع.

15- مراقب ضبط جودة (ثانوية فأعلى).

– وغيرها من الوظائف.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم (عدة تخصصات).

– البكالوريوس فأعلى (عدة تخصصات).

أماكن العمل:

– (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان).

نبذة عن الشركة:

– تأسست التصنيع عام 1405هـ (1985م) ولديها مجموعة من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية والتكنولوجيا والبيئة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا