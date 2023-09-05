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عن النصف الأول من 2023

شركة الدواء توزع 106 ملايين ريال أرباحاً على المساهمين

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
شركة الدواء توزع 106 ملايين ريال أرباحاً على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “الدواء” للخدمات الطبية توزيع 106,250,000 ريال كأرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2023.

عدد الأسهم المستحقة

وبلغت عدد الأسهم المستحقة للأرباح 85,000,000 سهم، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال.

يذكر أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5 في المائة.

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مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس التعاملات منخفضاً 24.91 نقطة، ليقفل عند مستوى 11430.87 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات؛ التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و6.25%.

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