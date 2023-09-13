شركة القدية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مساعد خدمات موارد بشرية

– مساعد أول للتخطيط المالي والتجاري (رياضة السيارات)

– مساعد أول إدارة خدمات تقنية المعلومات

– مساعد أول استراتيجية رياضة السيارات

– مساعد أول اكتساب المواهب

– مساعد أول المشتريات

– مساعد مدير شراكة أعمال الموارد البشرية

– مساعد أول دفتر الأستاذ العام

– مدير أول تطبيقات (ساب)

– مدير حلول المشتريات (ساب)

– مدير تطوير الأعمال والشراكة (رياضة السيارات)

– مدير الاستثمار

– مدير الأصول الثابتة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– إدارة سلاسل الإمداد

– نظم معلومات إدارية

– العلاقات العامة

– التسويق

– المحاسبة

– المالية

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– نظم معلومات الحاسب

– هندسة البرمجيات

– هندسة الشبكات

نبذة عن الشركة:

شركة القدية للاستثمار هي شركة تطوير عقاري تتولى ثاني اكبر مشروع عقاري في العالم وهو تطوير القدية عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة وتساهم الشركة لجذب الزوار الدوليين والمحليين مما يساهم في تطلع المملكة العربية السعودية الى تعزيز قطاع الترفيه ونوعية الحياة والطموح السياحي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا