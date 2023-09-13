Icon

اختفاء ربع مدينة درنة وعدد القتلى يتجاوز الـ 5300 Icon بين حزام الصين وممر الهند.. السعودية ترسم اقتصاد العالم Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.24 ريال Icon شركة القدية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات Icon أمطار غزيرة وبرد وسيول وضباب على 5 مناطق Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر Icon اليوم.. انطلاق قمة العلا العالمية للآثار بـ 4 محاور Icon أرامكو السعودية تعلن فتح باب التوظيف المباشر لعام 2023 Icon أمطار متفاوتة الشدة على مرتفعات 4 مناطق Icon شكاوى من استهتار سائقي الشاحنات هربًا من ساهر والمرور يتفاعل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف

شركة القدية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ صباحاً
شركة القدية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مساعد خدمات موارد بشرية
– مساعد أول للتخطيط المالي والتجاري (رياضة السيارات)
– مساعد أول إدارة خدمات تقنية المعلومات
– مساعد أول استراتيجية رياضة السيارات
– مساعد أول اكتساب المواهب
– مساعد أول المشتريات
– مساعد مدير شراكة أعمال الموارد البشرية
– مساعد أول دفتر الأستاذ العام
– مدير أول تطبيقات (ساب)
– مدير حلول المشتريات (ساب)
– مدير تطوير الأعمال والشراكة (رياضة السيارات)
– مدير الاستثمار
– مدير الأصول الثابتة

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين

ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة...

الأمريكي المحاصر بكهف تركي: أنا حي

الأمريكي المحاصر بكهف تركي: أنا حي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– إدارة سلاسل الإمداد
– نظم معلومات إدارية
– العلاقات العامة
– التسويق
– المحاسبة
– المالية
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– نظم معلومات الحاسب
– هندسة البرمجيات
– هندسة الشبكات

نبذة عن الشركة:

شركة القدية للاستثمار هي شركة تطوير عقاري تتولى ثاني اكبر مشروع عقاري في العالم وهو تطوير القدية عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة وتساهم الشركة لجذب الزوار الدوليين والمحليين مما يساهم في تطلع المملكة العربية السعودية الى تعزيز قطاع الترفيه ونوعية الحياة والطموح السياحي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم
آخر الاخبار

تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم

آخر الاخبار
قيس سعيد: عصابات الاحتكار تؤجج الوضع في تونس
العالم

قيس سعيد: عصابات الاحتكار تؤجج الوضع في...

العالم
مجلس الأمن الروسي: لا مفر من هزيمة الغرب في أوكرانيا
العالم

مجلس الأمن الروسي: لا مفر من هزيمة...

العالم
السعودية ستحدث تغييرًا جذريًّا بكرة القدم عبر صفقات دوري أبطال أوروبا
السعودية اليوم

السعودية ستحدث تغييرًا جذريًّا بكرة القدم عبر...

السعودية اليوم
صدمة ساديو ماني بعد رؤية لاجامي بقميص الفتح
آخر الاخبار

صدمة ساديو ماني بعد رؤية لاجامي بقميص...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
avilease تستحوذ على منصة تشغيل وتأجير طائرات ستاندرد تشارترد
السعودية اليوم

avilease تستحوذ على منصة تشغيل وتأجير طائرات...

السعودية اليوم