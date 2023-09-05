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في سبع مدن على مستوى المملكة

شركة المراعي تعلن عن 25 وظيفة شاغرة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
شركة المراعي تعلن عن 25 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 25 وظيفة شاغرة (ثانوية فأعلى) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، الطائف، الخرج، جدة، الدمام، حائل، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مشرف الشؤون التنظيمية.
2- مسؤول التدريب الإقليمي.
3- مسؤول مشتريات (ثانوية فأعلى).
4- مُصمم جرافيك (ثانوية فأعلى).
5- مسؤول السكن.
6- مشرف مختبر
7- مسؤول مشتريات أول.
8- مسؤول الموارد البشرية.
9- مشرف مبيعات.
10- مشرف الموارد البشرية.
11- أخصائي التدريب والتطوير (لا تشترط الخبرة).

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– وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:

– الرياض.
– الطائف.
– الخرج.
– جدة.
– الدمام.
– حائل.
– الجبيل.

المؤهلات:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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