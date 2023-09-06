شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية في 9 مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، الحناكية، تبوك، القصيم، حقل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير المشروع.
2- أخصائي أوامر التغيير.
3- أخصائي السلامة.
4- رئيس قسم السلامة.
5- أخصائي أول الأداء المؤسسي.
6- مشرف الأزمات والكوارث.
7- أخصائي أول الاستراتيجية المؤسسية.
8- مشرف التشغيل والصيانة.
9- قائد الرصد والإبلاغ.
10- أخصائي التحصيل التجاري.
11- أخصائي كفاءة الإنفاق.
12- رئيس قسم الاختبار والتشغيل.
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– الطائف.
– جدة.
– الحناكية.
– تبوك.
– القصيم.
– حقل.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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