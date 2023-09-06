شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية في 9 مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، الحناكية، تبوك، القصيم، حقل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير المشروع.

2- أخصائي أوامر التغيير.

3- أخصائي السلامة.

4- رئيس قسم السلامة.

5- أخصائي أول الأداء المؤسسي.

6- مشرف الأزمات والكوارث.

7- أخصائي أول الاستراتيجية المؤسسية.

8- مشرف التشغيل والصيانة.

9- قائد الرصد والإبلاغ.

10- أخصائي التحصيل التجاري.

11- أخصائي كفاءة الإنفاق.

12- رئيس قسم الاختبار والتشغيل.

أماكن العمل:

– الرياض.

– مكة المكرمة.

– المدينة المنورة.

– الطائف.

– جدة.

– الحناكية.

– تبوك.

– القصيم.

– حقل.

التخصصات:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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