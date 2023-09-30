شركة المياه الوطنية تعلن عن 63 وظيفة شاغرة المفتاح يبهر العالم.. سلطان بن سلمان يشكر السديس لتسهيل مهمة الغانم لأداء العمرة خلال أسبوع.. ضبط 11465 مخالفاً بينهم 15 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف ماتيوس مشيدًا بـ بايرن ميونيخ: يسير على الطريق الصحيح الصدارة تُشعل مباراة ريال مدريد وجيرونا حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 9 مساء إنقاذ لاعب بالدوري الفرنسي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر وفاة شخص بعد اصطدام حوت بقاربه في أستراليا نكيتياه يُقيم مسيرة أرسنال هذا الموسم يايسله يسعى لاستعادة التوازن في مباراة الأهلي ضد الاتفاق
أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (63) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، حقل، الحناكية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي الحماية من الحرائق
– أخصائي الامتثال للسلامة من الحرائق
– أخصائي إدارة البرامج التعليمية
– أخصائي مراقبة التكاليف
– أخصائي السلامة
– رئيس قسم مراقبة التكاليف
– أخصائي أول الامتثال
– رئيس قسم الحماية من الحرائق
– مندوب تحصيل المساكن
– مهندس أول إدارة المرافق
– مندوب التحصيل الحكومي
– فني صيانة شبكات المياه
– مشرف الأزمات والكوارث
– مهندس أول تصميم العمليات
– أخصائي إدارة العقود
– مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول
– أخصائي شبكات
– مشرف التشغيل والصيانة
– أخصائي خدمة عملاء
– مدير الأمن الفني
– مدير المشروع
– منسق عمليات التوزيع
– أخصائي مراقبة
– أخصائي مشتريات
– أخصائي الامتثال الأمني
– مهندس هيدروليكي
– مدير العلاقات التجارية
– مدير المخاطر التشغيلية
– أخصائي تحسين الأداء
– أخصائي السلامة
– قائد تطوير العقود
– أخصائي التحصيل التجاري
– أخصائي أول استراتيجية الشركة
– أخصائي كفاءة الأداء
– رئيس قسم الاختبار والتشغيل
– مدير حوكمة الشركات
– مدير الخدمات الفنية
– أخصائي أوامر التغيير
– مشرف الأزمات والكوارث
– مشرف الإشعاع
– رئيس قسم السلامة
– قائد الرصد والإبلاغ
– إدارة الأعمال
– القانون
– الأنظمة
– الموارد البشرية
– العلاقات العامة
– المحاسبة
– تقنية المعلومات
– الأمن السيبراني
– نظم معلومات إدارية
– البحوث الإحصائية
– علوم الحاسب
– علوم البيانات
– إدارة سلاسل الإمداد
– إدارة المشاريع
– السلامة والصحة
– الإنتاج
– الصيانة
– الهندسة (عام)
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– أو ما يعادلهم
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الرياض
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– الطائف
– جدة
– الحناكية
– تبوك
– حقل
– القصيم
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا