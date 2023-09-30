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شركة المياه الوطنية تعلن عن 63 وظيفة شاغرة

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
شركة المياه الوطنية تعلن عن 63 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (63) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، حقل، الحناكية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي الحماية من الحرائق
– أخصائي الامتثال للسلامة من الحرائق
– أخصائي إدارة البرامج التعليمية
– أخصائي مراقبة التكاليف
– أخصائي السلامة
– رئيس قسم مراقبة التكاليف
– أخصائي أول الامتثال
– رئيس قسم الحماية من الحرائق
– مندوب تحصيل المساكن
– مهندس أول إدارة المرافق
– مندوب التحصيل الحكومي
– فني صيانة شبكات المياه
– مشرف الأزمات والكوارث
– مهندس أول تصميم العمليات
– أخصائي إدارة العقود
– مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول
– أخصائي شبكات
– مشرف التشغيل والصيانة
– أخصائي خدمة عملاء
– مدير الأمن الفني
– مدير المشروع
– منسق عمليات التوزيع
– أخصائي مراقبة
– أخصائي مشتريات
– أخصائي الامتثال الأمني
– مهندس هيدروليكي
– مدير العلاقات التجارية
– مدير المخاطر التشغيلية
– أخصائي تحسين الأداء
– أخصائي السلامة
– قائد تطوير العقود
– أخصائي التحصيل التجاري
– أخصائي أول استراتيجية الشركة
– أخصائي كفاءة الأداء
– رئيس قسم الاختبار والتشغيل
– مدير حوكمة الشركات
– مدير الخدمات الفنية
– أخصائي أوامر التغيير
– مشرف الأزمات والكوارث
– مشرف الإشعاع
– رئيس قسم السلامة
– قائد الرصد والإبلاغ

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– القانون
– الأنظمة
– الموارد البشرية
– العلاقات العامة
– المحاسبة
– تقنية المعلومات
– الأمن السيبراني
– نظم معلومات إدارية
– البحوث الإحصائية
– علوم الحاسب
– علوم البيانات
– إدارة سلاسل الإمداد
– إدارة المشاريع
– السلامة والصحة
– الإنتاج
– الصيانة
– الهندسة (عام)
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

أماكن العمل:

– الرياض
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– الطائف
– جدة
– الحناكية
– تبوك
– حقل
– القصيم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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