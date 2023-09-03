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لحملة مؤهل الدبلوم فأعلى

شركة بوبا العربية تعلن عن 25 وظيفة شاغرة

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
شركة بوبا العربية تعلن عن 25 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة (الدبلوم فأعلى) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، الخبر، القصيم)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الفرص الوظيفية والتدريبية:

1- مساعد أول – إعداد التقارير.
2- مدير تنفيذي أول – التدقيق الداخلي.
3- مدير – تطوير تطبيقات.
4- مدير – تطوير الويب.
5- مدير – مركز التميز للأعمال.
6- مدير – علاقات مقدمي الخدمات الطبية.
7- مساعد أول – مركز الاتصال.
8- فرص تدريبية عبر برنامج تمهير.
.. وأخرى.

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أماكن العمل:

– جدة.
– الرياض.
– القصيم.
– الخبر.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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