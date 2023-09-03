الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي جمهورية سان مارينو شركة بوبا العربية تعلن عن 25 وظيفة شاغرة 5 آلاف مستخدم يوميًا لحافلات النقل بالشرقية وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع طيران ناس يوقع اتفاقية مع “طيبة لتشغيل المطارات” لإطلاق مركز عمليات جديد في المدينة المنورة 2.5 مليون اتصال بـ طوارئ 911 خلال شهر السعودية تشارك بمؤتمر الجيومكاني الدولي في القاهرة ارتفاع أرباح “بروميديكس” إلى 10.3 مليون ريال صواعق تقتل 10 أشخاص في ولاية أوديشا الهندسية إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة
أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة (الدبلوم فأعلى) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، الخبر، القصيم)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مساعد أول – إعداد التقارير.
2- مدير تنفيذي أول – التدقيق الداخلي.
3- مدير – تطوير تطبيقات.
4- مدير – تطوير الويب.
5- مدير – مركز التميز للأعمال.
6- مدير – علاقات مقدمي الخدمات الطبية.
7- مساعد أول – مركز الاتصال.
8- فرص تدريبية عبر برنامج تمهير.
.. وأخرى.
– جدة.
– الرياض.
– القصيم.
– الخبر.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/18هـ الموافق 2023/09/03م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
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