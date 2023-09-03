شركة بوبا العربية تعلن عن 25 وظيفة شاغرة

أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة (الدبلوم فأعلى) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، الخبر، القصيم)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.