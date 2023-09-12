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شركة طيران تطالب ركابها بالسفر بدون حقائب الملابس

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
شركة طيران تطالب ركابها بالسفر بدون حقائب الملابس
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قدمت إحدى شركات الطيران اليابانية طلبًا غريباً من ركابها، من أجل تخفيف وزن الطائرات وتخفيف الانبعاثات الملوثة للهواء بسبب رحلات الطيران.

شركات طيران اليابانية

ووجهت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، رسالة للقراء عبر تقرير لها، تقول فيه: “إذا كنت ستسافر عبر إحدى طائرات الخطوط الجوية اليابانية، فعليك التأكد من أنه يجب أن تحزم أمتعتك لقضاء عطلة في اليابان”.

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وبدأت شركة الطيران اليابانية تجربة تقديم خدمة للمسافرين تسمح لهم بحجز مجموعة من الملابس بالإيجار، واستلامها في الفندق لدى وصولهم. وفي نهاية فترة الإقامة، يتم إرجاع الملابس لغسلها وإعادة تدويرها مرة أخرى.

خفض انبعاثات الكريون

وتستمر الخدمة، التي يطلق عليها “Any Wear.. Anywhere”، حتى نهاية أغسطس 2024، وتقول الخطوط الجوية اليابانية إنها تستطيع خفض انبعاثات الكربون عن طريق تقليل الوزن الذي تحمله طائراتها.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن حوالي 22 رطلاً (ما يعادل 10 كيلوجرامات) تم توفيرها من الأمتعة، وهو ما يؤثر بالمقابل على تقليل الانبعاثات.

تجربة جديدة للسفر بدون أمتعة

يقول ميهو موريا، الذي ابتكر الفكرة ويدير شركة “Any Wear, Anywhere” (أي ملابس في أي مكان) لصالح شركة Sumitomo اليابانية: “أحب السفر وقد زرت العديد من البلدان حول العالم، ولكنني كنت دائمًا أخشى حمل الأمتعة أو القيام بغسيل الملابس في الخارج، لذلك أطلقت شركة تتولى عمليات الحجز والتسليم وغسيل الملابس للمسافرين لقضاء العطلات بالخارج”.

يقوم مستخدمو الخدمة بتسجيل الدخول إلى الموقع المقدم للخدمة والاختيار من بين عدد قليل من الخيارات، ومنها الملابس النسائية أو الرجالية؛ في أي موسم يختارونه، وتحديد مواعيد الاستلام والعودة.

طريقة الحصول على الخدمة

وستكون  الملابس المختارة في انتظار أصحابها في الفندق، بأسعار تتراوح بين 34 دولارًا و48 دولارًا لكامل فترة الإيجار. وتكون جميع الملابس إما مملوكة مسبقًا أو يتم الحصول عليها من مخزون الشركة الزائد، على الرغم من أن المستخدمين لا يمكنهم رؤية هذه المعلومات حول اختياراتهم.

وتم تشغيل الخدمة منذ بداية شهر يوليو الماضي، ويقول موريا المالك لشركة الملابس: “إن الاستجابة للفكرة كانت إيجابية للغاية. ويقول: “لدينا طلبات من جميع أنحاء العالم وأكثر من 115 دولة في المجمل، على الرغم من أننا لا نقوم بأي نوع من الترويج”، مضيفة أن الولايات المتحدة وأستراليا هما الدولتان اللتان تضمان أكبر عدد من المستخدمين.

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