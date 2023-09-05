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لمن لم يتجاوز راتبه 7 آلاف ريال

شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك السكن

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك السكن
المواطن - فريق التحرير

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كشف مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للإسكان، صالح العنزي، أمس الاثنين، شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك السكن الذي أطلقته الوطنية للإسكان.

وقال: إن المشروع عبارة عن منتج يقدم لشريحة معينة لفئة محدودة في مبلغ الراتب وهم الذين لا يتجاوز راتبهم 7 آلاف ريال، وذلك خلال لقاء في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية.

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استبعاد الأعزب

وأوضح أن الزواج من الشروط للحصول على القسط الميسر لأن المشروع يستهدف حماية الأسر وليس الأعزب، كما أن من الشروط أيضًا التسجيل في سكني، وأن ينطبق على المستفيد الشروط في سكني، وأن يكون من ضمن قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية.

وأضاف صالح العنزي أن حاليًّا هناك 12 مشروعًا في 4 مدن لبرنامج القسط الميسر، ومتوقع التوسع، موضحًا أن سعر الوحدة السكنية في برنامج القسط الميسر يساوي نصف قيمتها السوقية، وهذا الخصم لفترة محددة.

الشقق السكنية

وتابع: إن برنامج القسط الميسر يشمل الشقق فقط حاليًّا، والفترة ما بين توقيع المستفيد للعقد واستلام الوحدة السكنية لا تتعدى 3 سنوات، والقسط يبدأ من 350 ريالًا.

وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان سابقًا عن إطلاقها برنامج القسط الميسر، موضحةً أن برنامج القسط الميسر مدعوم السعر، وسيطبق في مرحلته الأولى على 12 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة التملك لمستفيدي برنامج سكني غير القادرين على تحمل أعباء السكن الذين لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة بدون دفعة أولى تبدأ من 850 ريالًا، والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية.

دعم إضافي 100 ألف

ويشمل البرنامج مشاريع تحت الإنشاء من نوع شقق سكنية ضمن مواقع مميزة في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، كما سيتم تقديم دعم إضافي بحد أقصى 100 ألف ريال، مع تقديم باقة الدعم السكني الإضافية للمستفيدين بمبلغ 150 ألف ريال بعد شراء الوحدة بالسعر شاملًا الدعم الإضافي.

ويمكن لمستفيدي الدعم السكني الحجز في المشاريع المشمولة بالبرنامج في مرحلته الأولى من خلال زيارة مراكز سكني الشامل في كل من محافظة جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

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