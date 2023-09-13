طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء ينقذونه الصين تلمح إلى مشكلات أمنية في هواتف أيفون شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن لديه أكثر من زوجة جامعة الملك خالد تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية مليون قطة ضالة يثيرون الرعب بشوارع نيويورك عشرات القتلى والمصابين في حريق بمبنى سكني بفيتنام معرض الدفاع العالمي يعلن حجز كامل المساحة المخصصة للعرض في نسخته الثانية حارس التعاون يتصدر قائمة مميزة أعمار المصابين بالجلطات في السعودية ما بين 30 و40 عامًا الباطن يتعاقد مع خواكيم ماتشادو
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن لديه أكثر من زوجة.
وقال برنامج الضمان الاجتماعي التابع للوزارة: إمكانية حصول من لديه أكثر من زوجة على معاش الضمان لجميع منازله بشرط: أن يكون هو العائل، وجميع الزوجات سواء في منزل واحد أو في منازل متعددة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).