كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن لديه أكثر من زوجة.

شرطان

وقال برنامج الضمان الاجتماعي التابع للوزارة: إمكانية حصول من لديه أكثر من زوجة على معاش الضمان لجميع منازله بشرط: أن يكون هو العائل، وجميع الزوجات سواء في منزل واحد أو في منازل متعددة.

برامج دعم للمستفيدين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حِزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل إضافة للمعاش الأساسي والدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).