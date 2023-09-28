شكاوى مستخدمي أجهزة أيفون 15 الجديد لا تتوقف

يشتكي بعض المالكين لأجهزة iPhone 15 Pro وPro Max الجديدة، من أن عيبًا خطيرًا يهدد هواتفهم الثمينة التي تعد الأغلى في تاريخ شركة أبل.

شكوى من هاتف أيفون 15

وأوضح تقرير وكالة “بلومبرغ”، اليوم الخميس، أن الأجهزة الجديدة تصبح ساخنة جدًا أثناء الاستخدام أو أثناء الشحن، وهو ما يمثل انتكاسة محتملة للمنتج الرئيسي للشركة.

وانتشرت الشكاوى عبر منتديات أبل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصتي Reddit وX. ويقول العملاء إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يصبح ساخنًا عند اللمس أثناء اللعب أو عند إجراء مكالمة هاتفية أو دردشة فيديو عبر FaceTime. وبالنسبة لبعض المستخدمين، تكون المشكلة أكثر وضوحًا أثناء توصيل الجهاز بالشاحن.

عيب خطير بهاتف أيفون 15

وفي وقت سابق، أصدرت شركة Apple تحذيرًا لعملائها بشأن تغيير لون أجهزة iPhone الجديدة، بينما اعترفت الشركة بأن طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديدين يمكن أن يتغير لونهما سريعًا.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقريرها اليوم الاثنين: إنه يمكن أن يتغير لون إطارات التيتانيوم الموجودة على هذه الأجهزة، وهي إضافة جديدة لأجهزة iPhone، ولكنها تؤثر على لوم الجهاز بمجرد الإمساك به، وفقًا للشركة.

وردت شركة “أبل” على ما ورد من شكاوى بشأن تغير لون الإطار المعدني لهاتف “أيفون 15 برو” بعد فترة قصيرة من الاستخدام، بالقول: إن حمل هاتف “آيفون 15 برو” و”آيفون 15 برو ماكس” بدون حافظة يمكن أن يؤثر على لون إطار التيتانيوم الجديد، على الأقل مؤقتًا.

إرشادات لتنظيف هاتف أيفون 15

وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية.

وسيؤدي مسح جهاز “آيفون” بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر إلى استعادة المظهر الأصلي وتتمثل أهم طرق تنظيف في الآتي: