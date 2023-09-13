أمطار متفاوتة الشدة على مرتفعات 4 مناطق شكاوى من استهتار سائقي الشاحنات هربًا من ساهر والمرور يتفاعل قمة العشرين مثالًا.. السعودية تجني اليوم ثمار ما زرعه ولي العهد الرياض اعتمدت سياسات المصلحة الوطنية قبل كل شيء الأمطار تدمر 50 منزلًا في السودان السعودية تستضيف اليوم العالمي للبيئة لـ 2024 Apple تطلق ساعة ذكية صديقة للبيئة خسارة ثقيلة لـ بوليفيا ضد الأرجنتين بثلاثية تسلل الجسيمات البلاستيكية إلى كامل أعضاء الجسم رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم
اشتكى مواطنون من استهتار سائقي الشاحنات؛ هربًا من جهاز رصد المخالفات (ساهر)، وذلك أمام جامعة الأمير نايف الأمنية شرق الرياض.
وأظهر فيديو متداول بمنصة إكس قيام أحد سائقي الشاحنات بالسير على الرصيف بطريقة مخالفة؛ لتفادي ظهوره في جهاز ساهر.
وقدم مستخدمو منصة إكس شكواهم للمرور السعودي مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المستهترين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر.
بدوره تفاعل حساب المرور مع شكوى المتابعين بقوله: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص.
جدير بالذكر أن عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالمسار الأيمن المخصص لهم يعد مخالفة مرورية وغرامتها المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.