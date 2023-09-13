شكاوى من استهتار سائقي الشاحنات هربًا من ساهر والمرور يتفاعل

اشتكى مواطنون من استهتار سائقي الشاحنات؛ هربًا من جهاز رصد المخالفات (ساهر)، وذلك أمام جامعة الأمير نايف الأمنية شرق الرياض.

السير على الرصيف

وأظهر فيديو متداول بمنصة إكس قيام أحد سائقي الشاحنات بالسير على الرصيف بطريقة مخالفة؛ لتفادي ظهوره في جهاز ساهر.

وقدم مستخدمو منصة إكس شكواهم للمرور السعودي مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المستهترين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر.

تفاعل المرور

بدوره تفاعل حساب المرور مع شكوى المتابعين بقوله: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص.

عقوبة مخالفة المسار للشاحنات

جدير بالذكر أن عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالمسار الأيمن المخصص لهم يعد مخالفة مرورية وغرامتها المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.