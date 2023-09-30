شكاوى من انقطاع الكهرباء وتلف الأجهزة والشركة توضح آلية التعويض

يشكو عدد من المواطنين من مشاكل انقطاع التيار الكهربائي خاصة مع ارتفاع حرارة الأجواء في شهر سبتمبر ، فضلاً عن تضرر وتلف بعض الأجهزة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار.

وفي هذا السياق، تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع رسالة مشترك يشكو تعطل الكهرباء أكثر من مرة في اليوم مما تسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية.

انقطاع الكهرباء المتكرر

وقال المشترك في شكواه عبر حساب العناية بالمشتركين في منصة إكس “السلام عليكم.. الانقطاع المستمر للكهرباء ما أسبابه في اليوم تنقطع أكثر من ١٠ مرات تعطلت المكيفات والثلاجات والسبب حركات التشغيل والفصل في جزء من الثانية”.

التعويض عن التلفيات

في سياق متصل، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه يمكن لأي مشترك متضرر التقدم بطلب للحصول على تعويض عن أي تلفيات بسبب انقطاع التيار.

وأجابت الشركة السعودية للكهرباء بقولها: “إنه يمكنك طلب تعويض التلفيات عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]) ، مع مراعاة وجود:

• رقم حساب فاتورة الكهرباء

• رقم الهوية ورقم الجوال

• فواتير الصيانة والأضرار