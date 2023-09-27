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بعد لقاء سكان حي الملك سلمان

شكاوى ومقترحات من أهالي الرياض لـ أمينها لتطوير العاصمة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ صباحاً
شكاوى ومقترحات من أهالي الرياض لـ أمينها لتطوير العاصمة
المواطن - فريق التحرير

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فتحت أمانة منطقة الرياض الباب أمام الأهالي والسكان وإشراكهم في عملية التنمية وصنع القرار، من خلال اللقاءات التعريفية مع الأهالي كان آخرها لقاء مع سكان حي الملك سلمان، حيث شاركوا بمقترحاتهم ووجهات نظرهم واستفساراتهم.

وعلق أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، على ذلك عبر حسابه في منصة إكس: حريصون في أمانة الرياض على القرب من سكان المدينة، وإشراكهم في عملية التنمية وصنع القرار، أسعدني تفاعلهم وحرصهم ومشاركتهم الفاعلة في عدد من مبادرات المشاركة المجتمعية على نطاقات الأحياء، آخرها لقاء مع سكان حي الملك سلمان، وأجزم أنه سيسهم بحول الله في تحقيق المشروع لمستهدفاته.

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وتفاعل المواطنون مع تغريدة الأمير فيصل بن عياف، وقدموا شكواهم ومقترحاتهم لتطوير مدينة الرياض، ورصدت “المواطن” جانبًا من ردودهم.

شكوى من المطبات

واشتكى مواطن يدعى بندر من كثرة المطبات قائلًا: سمو الأمين، المطبات بالشوارع وخاصة داخل الشوارع الخدمية بالأحياء السكنية كسرت ظهورنا وسياراتنا، وصارت ما عاد تنشاف لا بالليل ولا بالنهار، حبذا لو فيه حملة من أمانتنا الموقرة لإعادة تأهيلها وإعادة طلائها، وأماكنها وشكرًا لكم.

شكوى من القمامة والنفايات

كما اشتكى مواطن يدعى أبو عبدالرحمن بن شبيب من المخلفات بشعيب وادي المهدية التابع لبلدية عرقة المخلفات تملأ الطريق والحفر دمرت سيارات المسلمين من العام الماضي.

شكوى من طريق أبو بكر الصديق

أما علي بن عبدالله فقد اشتكى من طريق أبو بكر الصديق قائلًا: سمو الأمير نقدر جهودكم، وهي واضحة وملموسة، ولكن والله العظيم لو تشوف طريق أبو بكر الصديق شمال طريق الملك سلمان حالة لا تسرك ولا تسر الجميع حفريات ومنخفضات وغيرها من بعد مشارف هليز باتجاه الشمال واتجاه الجنوب (الحي النرجس) شمال طريق الملك سلمان كذلك طريق الملك عبدالعزيز في العارض.

شارع السمح بن مالك

واشتكى مواطن من شارع السمح بن مالك قائلًا: شارع السمح بن مالك مدخل حي الإسكان 1 مغلق منذ 20 سنة، ويعتبر المدخل الرسمي للحي ومعتمد لدى الأمانة لكنه مغلق ومقفل ويجبر أهالي حي الإسكان والعزيزية الذي يقدر عددهم فوق 300 ألف نسمة وإلى الآن يسلكون مدخل المستودعات وصوامع الغلال المليء بالشاحنات وضيق جدًّا وحوادث.

زحام حي لبن

وتطرق مواطن يدعى سعد إلى مشكلة الزحام في حي لبن قائلًا: سمو الأمير حفظك الله حي لبن زحمة خيالية نتمنى استحداث مخرج جديد له وإيقاف البناء لشقق التمليك، الحي اختنق اختنق أرجوك بلدية عرقة في نوم عميق.

مقترح بوضع خطط مستقبلية

من جانبه قال أبو ميار: مدينة الرياض أصبحت ذات مساحة شاسعة لابد وضع خطط مستقبلية لزيارة جميع الأحياء السكنية لرصد الاحتياجات وتطوير الخدمات البلدية (سفلتة؛ إنارة؛ حديقة؛ أرصفة؛ نظافة).

مقترح بتخصيص تطبيق للملاحظات

وقال ماضي الماضي في تعليقه على تغريدة أمين الرياض: معالي الأمين أقترح عليكم مشكورًا تخصيص موقع ويفضل تطبيق يمَكن كل من لديه اقتراحات أو ملاحظات أن يضعها فيه شريطة أن يتم إشعاره بما سيتم في مقترحه فنحن نرى في شوارعنا الكثير من الملاحظات ولا نجد من يهتم فيها وطرحها عبر منصة x أقرب إلى تشفي البعض فينا، ولكن لو قمتم بعمل تطبيق تطرح فيه الأفكار والمقترحات ويتم الدخول له فقط للمواطنين باسم مستخدم ورمز سري ويتابع مقدم المقترح ما تم في اقتراحه ويطلع على مقترحات الآخرين ويتفاعل معها ستجدون أمامكم بأعين المواطنين ما لا تراه أجهزتكم الرقابية.

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