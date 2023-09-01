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تكدست السيارات على الطريق العام

شلل مروري في سمائل بعُمان بسبب الأمطار

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
شلل مروري في سمائل بعُمان بسبب الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لتوقف الشارع العام في ولاية سمائل في سلطنة عُمان بسبب قوة الأمطار.

وأظهر الفيديو لقطات لتكدس السيارات على الطريق العام وسط أجواء ملبدة بالغيوم، اليوم الجمعة.

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