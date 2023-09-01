شلل مروري في سمائل بعُمان بسبب الأمطار

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لتوقف الشارع العام في ولاية سمائل في سلطنة عُمان بسبب قوة الأمطار.

وأظهر الفيديو لقطات لتكدس السيارات على الطريق العام وسط أجواء ملبدة بالغيوم، اليوم الجمعة.

ونبهت الأرصاد العمانية من الأمطار الرعدية (مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد) على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال قادم الوقت.