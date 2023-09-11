شوارع نيودلهي تتزين بصور ولي العهد

تزينت شوارع العاصمة الهندية نيودلهي، بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تزامنًا مع زيارته الرسمية للهند اليوم، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

وبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية للهند اليوم، بعد مشاركة فعالة وناجحة بقمة العشرين، حيث أقامت رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي استقبالًا رسميًا لولي العهد السعودي.

ولي العهد في الهند

وترأس وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في حين يقوم حالياً بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابةً لدعوة من رئيس وزراء الهند، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.

ممر اقتصادي جديد

وفي قمة العشرين المقامة بالهند، سيطر الاقتصاد على أجندة ولي العهد، ما دفعه إلى الإعلان مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء “الممر الاقتصادي الجديد” مع الولايات المتحدة والهند والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ويربط الممر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومن تأثير هذا الممر أن يؤسس لاقتصاد عالمي، يعمل على تعزيز التجارة البينية بين الدول، وتحريك الاقتصادات.