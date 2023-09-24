Icon

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني Icon حريق يلتهم مستودعاً بحي المجيدية بالقطيف Icon شوارع وميادين الأحساء تتزين باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني Icon زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جورجيا Icon الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي غينيا بيساو وترينيداد وتوباغو Icon ميزة جديدة في واتساب لمنافسة تيليجرام وديسكورد Icon الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم الوطني Icon توقعات بانخفاض درجات الحرارة منتصف أكتوبر المقبل Icon صور جوية للحرمين الشريفين توثق 93 عامًا من التطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شهدت برامج وأنشطة متنوعة احتفاءً بمسيرة الوطن

شوارع وميادين الأحساء تتزين باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
شوارع وميادين الأحساء تتزين باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

جذبت الاحتفالات التي أقيمت في مختلف الميادين والمواقع بمحافظة الأحساء، مختلف شرائح المجتمع، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة، حيث تفاعل عددٌ كبيرٌ من الأهالي والمقيمين في مدن وقرى المحافظة، بالفعاليات والبرامج المتنوعة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 “نحلم ونحقق”.

برامج وأنشطة متنوعة

وشهدت الاحتفالات العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تستلهم مسيرة الوطن منذ عهد المؤسس -طيَّب الله ثراه- ومن بعده الملوك -رحمهم الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- الذي شهد المزيد من التطور والبناء في مختلف المجالات، في حين جذبت العرضة السعودية، والفلكلور الشعبي، وسط مدينة الهفوف الأهالي والزوار، راصدين عبر كاميراتهم صورًا من الاحتفالات والفرحة التي تشهدها المحافظة.

قد يهمّك أيضاً
إدارة الأزمات بمكة تحذر من أمطار وعواصف تبدأ غدًا

إدارة الأزمات بمكة تحذر من أمطار وعواصف تبدأ غدًا

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة

كما تزيَّنت شوارع وميادين المحافظة بالأعلام والألوان الخضراء، إضافة إلى الصور واللوحات الوطنية والإضاءات والمجسمات الملونة، وإقامة المسيرات تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف