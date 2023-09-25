شواطئ أملج تبهر سفير المالديف

أبهرت شواطئ محافظة أملج، سفير المالديف لدى السعودية، محمد خليل، الذي وصفها بأنها نظيفة جدًّا، وتشبه شواطئ جزر بلاده.

انبهار سفير المالديف

وأضاف محمد خليل، في تصريحات تلفزيونية على قناة السعودية، قائلًا: إنني زرت مكة المكرمة وجدة وأبها والدمام ونيوم والخبر وأملج، وتبوك.

وقال سفير المالديف لدى السعودية: إن تلك الزيارات أكسبتني زوايا عديدة لرؤية السعودية، أما العلا بالنسبة لي فهي المكان الأكثر ترشيحًا للسائحين القادمين من بلادنا للمملكة.

وتعد مدينة أملج واحدة من أشهر المدن السياحية وتشتهر أفضل شواطئ أملج السياحية بالمياه الفيروزية للبحر الأحمر.

مدينة أملج

وأملج هي مدينة صغيرة تقع على بُعد 150 كم شمال ينبع وبجوار البحر الأحمر، وتلقب بأنها جزر المالديف، وهي عبارة عن أرخبيل يتكون من 104 جزر صغيرة ذات مياه فيروزية وبلورية ورمال بيضاء.

وفي شواطئ أملج يُمكن رؤية أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتتم مقارنة هذه الشعاب المرجانية بجزر المالديف وسيشل؛ لأنها مثالية لمحبي الغوص.

وأشهر شواطئ أملج هي رأس الشبعان والدقم وهي محاطة بأشجار النخيل التي ستتيح لك الحماية من أشعة الشمس وتجعل زيارتك أكثر متعة، كما أن بجانب شواطئها الخلابة الكثير من أماكن الإقامة المثالية للحصول على المتعة والاسترخاء والرفاهية.