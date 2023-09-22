صاحب بنيان جسدي ضخم .. معلومات عن حكم مباراة النصر ضد الأهلي

يترقب جمهور الكرة السعودية مباراة النصر ضد الأهلي الليلة التي تنطلق في الجولة السابعة من دوري روشن بقيادة تحكيمية من الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو.

الحكم البرازيلي صاحب الـ 42 عامًا عُرف عنه عشقه لـ صالة الألعاب الرياضية وأداء تمارين ضبط الجسم والقوام بشكل مثالي كما أنه يعمل كأستاذ في التربية البدنية منذ عام 2011، مما يؤثر إيجابيًا على عمله كمجاراة سرعات اللاعبين وسرعة اتخاذ القرارات التحكيمية المناسبة.

الحكم دارونكو ظهر لأول مرة على الساحة الدولية في عام 2014، كما نجح في خطف الأنظار في مباراة الأوروجواي ضد الإكوادور في كأس كوبا أمريكا عام 2019 التي أُقيمت في البرازيل.

يذكر أن دارونكو المولود في مدينة سانتا ماريا البرازيلية سبق له لعب كرة اليد كلاعب محترف.

النصر ضد الأهلي

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة النصر ضد الأهلي لطاقم تحكيم برازيلي بقيادة أندرسون دارونكو، ويُساعده رافائيل ألفيس ولوانديرسون دوس سانتوس.

وسيكون سامي الجريس الحكم الرابع في مباراة النصر والأهلي اليوم، فيما سيكون دانييل بينس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ النصر مكونًا من نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، محمد المجحد، رياض محرز، جابري فيجا، آلان سان ماكسيمين وروبرتو فيرمينو.