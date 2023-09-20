صاعقة تضرب شخصين في المكسيك بفارق ثوانٍ

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وثق مقطع فيديو لقطات لصاعقة تضرب شخصًا ثم تحركت بسرعة وضربت شخصًا آخر بجانبه على أحد شواطئ ولاية ميتشواكان المكسيكية.
وبحسب وسائل الإعلام المكسيكية، فإن الضحية الأولى سائحة، والثاني أحد عمال الشاطئ وأعلنوا وفاتهما في المستشفى.
وتابعت وسائل الإعلام، هناك سائح ثالث ضربته نفس الصاعقة لكنه نجا بحياته.