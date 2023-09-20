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صالح الثبيتي متحدثًا رسميًّا لـ ⁧‫وزارة التعليم

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
صالح الثبيتي متحدثًا رسميًّا لـ ⁧‫وزارة التعليم
المواطن - فريق التحرير

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كلف وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات صالح بن محمد الثبيتي متحدثًا رسميًّا لـ وزارة التعليم بالإضافة إلى عمله.

قرارات الوزارة

وفي وقت سابق، أصدر وزير التعليم قرارات جديدة بتكليف عدد من المسؤولين بوزارة التعليم من بينها تكليف أول مديرة للتعليم في تاريخ الوزارة:

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وجاءت التعيينات بالتفصيل كالتالي:

– تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي (وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العام).

– تكليف الدكتور سعد بن عواض الحربي (وكيلًا لوزارة التعليم للبرامج التعليمية).

– تكليف المهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي (مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للتخصيص والاستثمار في وزارة التعليم) بالإضافة إلى مهامه مستشارًا ومشرفًا عامًّا على مكتب معالي وزير التعليم.

– تكليف الدكتور نايف بن عابد الزارع (مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة الرياض).

لأول مرة مديرة للتعليم بجدة

– تكليف الأستاذة منال بنت مبارك اللهيبي (مديرًا عامًّا للتعليم بمحافظة جدة).

– تكليف الأستاذ محمد بن علي القحطاني (مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة الجوف).

– تكليف الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم (مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة نجران).

– تكليف الأستاذ فهد بن صالح عقالا (مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة عسير).

– تكليف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي (مديرًا عامًّا للتعليم بمحافظة الطائف).

– تكليف الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس (مستشارًا لوزير التعليم لمجلس شؤون الجامعات).

– تكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل (مستشارًا لوزير التعليم).

– تكليف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان (مستشارًا للمشرف العام على التخصيص والاستثمار بوزارة التعليم).

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