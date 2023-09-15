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بعد ترشحه لجائزة الأفضل في الكرة الذهبية

صحفي إسباني: ليونيل ميسي تتم مجاملته بالجوائز الفردية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
صحفي إسباني: ليونيل ميسي تتم مجاملته بالجوائز الفردية
المواطن - محمد سمعه

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تسبب الصحفي خوسيه لويس سانشيز في إثارة الجدل، وذلك بعد حديثه عن مجاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي في التواجد في المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عام 2023.

مجاملة ليونيل ميسي 

وقال الصحفي الإسباني سانشيز خلال تصريح له في برنامج “التشيرينجيتو” الإسباني: “هل استحق ميسي التواجد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية؟، لا لا يستحق هذا الأمر ولا يجب حتى وضع اسمه”.

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وفي نفس السياق قال الصحفي جيسوس جاليجو: “أرى أن النرويجي إيرلينج هالاند هو الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية”.

وفي وقت سابق، كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية مساء يوم 6 سبتمبر عن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2023.

وسيقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد المسارح العملاقة في باريس.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

قائمة الكرة الذهبية 

وجاءت القائمة مكونة من: “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.

وكان النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي كشف عن الميزة التي يمتلكها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، حيث أعرب عن أمنيته بأن يمتلك مثلها.

وقال اللاعب النرويجي في حوار مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “كل لاعب وله طريقة لعب مختلفة، ونجحت في التألق مع مانشستر سيتي حيث نجحت في تحقيق 3 ألقاب كان شعورًا جيدًا للغاية”.

وتابع: “ميسي لديه ميزة المراوغة، تمنيت لو أنني أملكها، ونجحت في أن أكون هدافًا للدوري الإنجليزي، بسبب مساعدة زملائي يا له من أمر مميز”.

يذكر أن نجم مانشستر سيتي دخل ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 حيث يقام الحفل يوم 30 أكتوبر المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.

 

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